(Казань, 20 августа, «Татар-информ»). В Чистополе для осужденных без лишения свободы провели экспресс-тест на ВИЧ, сообщили в пресс-службе УФСИН России по РТ.

«Сотрудники Чистопольского филиала УФСИН вместе со специалистами организации "Профилактика и инициатива" организовали для осужденных, состоящих на учете, профилактическое мероприятие», – рассказали в ведомстве.

С осужденными поговорили о пагубном влиянии алкоголя и наркотиков и призвали их формировать активную позицию, бескомпромиссно противостоять негативным соблазнам.

После теоретических занятий на условиях анонимности прошли экспресс-тестирования на наличие ВИЧ-инфекции.

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