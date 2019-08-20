Татар-информ

20 августа 2019, 19:36

Общество

В Набережных Челнах в трех детсадах будут обучать по полилингвальной системе

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Общество

В Набережных Челнах в трех детсадах будут обучать по полилингвальной системе

Фото: архив

В Автограде по инициативе Госсоветника РТ Минтимера Шаймиева создается комплекс полилингвального обучения.

(Набережные Челны, 20 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах в трех детсадах будут обучать по полилингвальной системе, об этом журналистам сообщил заместитель руководителя исполкома Автограда Рамиль Халимов.

В Набережных Челнах по инициативе Государственного советника Республики Татарстан Минтимера Шаймиева создается комплекс полилингвального обучения. Школу языкового профиля в городе построят в 2022 году. Частью будущей системы станут также три детских сада Автограда.

«Полилингвальная система обучения у нас уже существует в детском саду № 34. По такой же системе будут обучаться дети в 106-м дошкольном учреждении. Еще мы планируем сделать полилингвальным вновь построенный детсад № 122. Туда на работу приняты несколько педагогов, которые будут вести обучение детей на трех языках», — сообщил Халимов.

Кроме того, учреждение дополнительного образования полилингвального типа откроется в оздоровительном комплексе «Саулык». В структуру центра включен учебный корпус с лабораториями по химии и биологии, физике и астрономии, 3D-моделированию, а также мастерские по литературе, экологии, театру, журналистике, психологии, дизайну. Особое внимание будет уделено оснащению библиотеки.

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