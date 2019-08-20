На подъезде к аэропорту Казани дорожники украсили остановки изображением талисманов WorldSkills 2019

(Казань, 20 августа, «Татар-информ»). К WorldSkills Kazan 2019 остановочные павильоны, расположенные на подъезде к аэропорту Казани, украсили изображением талисманов мирового чемпионата, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«К мировому чемпионату по профессиональному мастерству дорожники обновили дизайн остановочных павильонов, установленных на подъездной дороге к международному аэропорту “Казань”», – говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве отметили, что оформление остановочных павильонов, расположенных вдоль этой дороги, обновляется регулярно. Так, в прошлом году дизайн содержал логотип чемпионата мира по футболу, в 2017-м – Кубка конфедераций. Теперь остановочные комплексы украшает изображение талисманов чемпионата мира по рабочим профессиям – Алмаза и Алтына. Кроме того, в оформлении остановок использован элемент татарского орнамента – тюльпан.

Мировой чемпионат WorldSkills Kazan 2019 пройдет 22 – 27 августа. В нем примут участие около 1,6 тыс. молодых профессионалов почти из 70 стран, которые будут состязаться в 56 компетенциях. Основной площадкой соревнований станет международный выставочный центр «Казань Экспо».

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