В Набережных Челнах почти 39% ясельников смогут посещать детсады уже в этом году

(Набережные Челны, 20 августа. «Татар-информ», Эльвира Мухамединова). В Набережных Челнах 38,7% ясельников смогут посещать детсады уже в этом году, об этом журналистам сообщил заместитель руководителя исполкома Автограда Рамиль Халимов

По его словам, с каждым годом растет число детсадовцев и школьников. Через пять лет в Набережных Челнах число учащихся увеличится на 17 тыс. человек: с 60 тыс. в 2018 году до 77 тыс. в 2024-м.

Демографический скачок, который произошел в начале нулевых, поставил администрацию города перед необходимостью строить новые детсады и школы. За последний пять лет в городе появились три школы. И буквально через несколько дней откроется еще одна — в 65-м микрорайоне.

Кроме того, за последние пять лет в городе «с нуля» были возведены 17 детских садов, еще шесть откроются в этом году.

«Еще два года назад мы полностью выполнили задачу по обеспечению местами трехлеток в детсадах. Сейчас решается вопрос по приему детей ясельного возраста. Он решается в том числе и посредством строительства новых садиков: из 1 тыс. 400 мест, которые появятся благодаря возведению новых объектов, 780 мест предназначены для малышей в возрасте от полутора лет. Еще 125 мест для ясельников создаются в садиках, где прошел капитальный ремонт. В итоге с нового учебного года 38,7% малышей ясельного возраста будут полностью обеспечены местами в дошкольных учреждениях», — сообщил Халимов.

По словам спикера, в ближайшие два города в Набережных Челнах появятся еще семь новых детсадов, что тоже будет способствовать сокращению очереди ясельников.

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