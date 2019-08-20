(Казань, 20 августа, «Татар-информ»). Житель Казани лишился более 360 тысяч рублей, попытавшись продать игрушку на сайте, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«В минувшие выходные в полицию обратился 41-летний местный житель. Мужчина сказал, что смастерил игрушку и хотел продать ее через Интернет. Вскоре с ним связалась девушка, сообщила, что хочет купить, но позднее заявила, что по ошибке перечислила на его счет 405 тысяч рублей и умоляла мужчину вернуть ей деньги», – рассказали в полиции.

В итоге мужчина снял средства со своей карты и перечислил их на номер, продиктованный девушкой. Спустя некоторое время он понял, что аферистка завладела данными о его счете и списала оттуда еще 361 тысячу рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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