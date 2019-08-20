Спортсмен из РТ сойдется в поединке с французом на этапе четвертьфинала «Боев по правилам TNA»

(Казань, 20 августа, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). Организаторы чемпионата мира «Бои по правилам TNA — 2019» анонсировали состав участников заключительного этапа четвертьфинала. За выход в полуфинал на ринге «Татнефть Арены» сойдутся бойцы из России, Китая, Белоруссии, Франции, Польши, Узбекистана, Греции, Турции и Нидерландов.

Наибольший интерес у публики вызывает бой двукратного чемпиона мира «Бои по правилам TNA на кубок TATNEFT» Шера Мамазулунова (Узбекистан), который уже в третий раз будет штурмовать чемпионский пьедестал чемпионата, и Гкиониса Фотиоса (Греция).

Несомненно, все любители боевых искусств также будут ждать бойцовской дуэли воспитанника казанского клуба «Хан» Ильи Соколова и 33-летнего француза Айдына Кучука из Нанси. Оба бойца запредельно мотивированы на жесткое противостояние. 26-летний Илья Соколов имеет в своем активе две победы в розыгрыше Кубка России по кикбоксингу в разделе К-1 и две победы в розыгрыше Кубка Мира (WAKO). В чемпионате мира «Бои по правилам TNA» участвует второй раз. В 2016 году татарстанец проиграл в финале по очкам в дополнительном раунде представителю кузбасской школы кикбоксинга Алексею Ульянову. В сезоне 2019 года в 1/8 финала Соколов без особых проблем разобрался с чешским файтером Ладиславом Криштуфеком и обеспечил себе место в четвертьфинале.

Полностью файткард второго этапа четвертьфинала турнира выглядит следующим образом:

Весовая категория до 70 кг:

Мяо Вей (Китай) — Владислав Украинец (Россия)

Илья Соколов (Россия) — Айдын Кучук (Франция)

Весовая категория до 80 кг:

Доминик Цинал (Польша) — Шарабутдин Магомедов (Россия)

Шер Мамазулунов (Узбекистан) — Гкионис Фотиос (Греция)

Весовая категория cвыше 80 кг:

Егиш Егоян (Нидерланды/Армения) — Гокхан Гедик (Турция)

Ян Петрович (Россия) — Петр Романкевич (Республика Беларусь)

Заключительный этап четвертьфинала чемпионата мира «Бои по правилам TNA» пройдет 24 августа в казанском ледовом дворце спорта «Татнефть Арена».

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