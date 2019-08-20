(Казань, 20 августа, «Татар-информ»). Казань оказалась одним из самых тихих мегаполисов России, заняв 84-е место по звуковой комфортности среди городов страны.

Рейтинг 200 городов России по уровню тишины составили эксперты портала недвижимости Domofond.ru. В его основу лег опрос более чем 90 тыс. человек, пишет «Российская газета».

Города-миллионники закономерно не заняли высоких позиций. Помимо столицы Татарстана, в топ-100 также вошли Пермь (86-е место), Краснодар (94-е) и Уфа (100-е) с одинаковой оценкой в 6,5 балла. На одной из последних позиций расположился Челябинск, оценка которого жителями понизилась с 5,7 до 5,4 балла. Москва несколько ухудшила свой показатель (с 6,3 до 6,2 балла), а Санкт-Петербург продемонстрировал неизменность с 6,4 балла.

Самыми комфортными для проживания в аспекте отсутствия шумов оказались Гурьевск в Калининградской области, Ейск в Краснодарском крае и Михайловск в Ставропольском – с 8,4, 7,9 и 7,8 баллами соответственно. Наименее же удобными для жизни из-за отсутствия тишины стали Киселевск в Кемеровской области с 4,3 балла, Ленинск-Кузнецкий из того же региона с 5,2 балла и подмосковная Электросталь с 5,3 балла.

В целом же «по сравнению с прошлогодним опросом средняя оценка уровня тишины в российских городах не изменилась и составила 6,6 балла из 10 возможных», отмечает издание.

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