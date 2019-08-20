«Фестиваль безграничных талантов»: как в Татарстане помогают развивать компетенции людям с ОВЗ

(Казань, 20 августа, «Татар-информ», Александра Давыдова). В Татарстане 23 августа завершается сбор заявок от некоммерческих организаций на участие в ежегодном конкурсе грантовой поддержки, который проводит «Единая Россия» совместно с Минэкономики РТ. Пока подано 50 заявок, но организаторы ожидают четырехкратное увеличение их числа. Об этом журналистам рассказала заместитель председателя ГС РТ, член фракции «Единая Россия» Римма Ратникова.

«Более 100 проектов ежегодно получают эти гранты. Если проект хороший, не слишком затратный, а люди готовы работать, объединять вокруг себя соратников и выйти на результат, который принесет пользу, поможет и им получить удовлетворение от деятельности, то такие проекты, безусловно, выигрывают», — отметила спикер.

Ратникова также добавила, что всего на проведение конкурса из бюджета республики выделили 35 млн рублей. В среднем одна организация получит около 300 — 400 тыс. рублей для реализации своего проекта.

«Грант — это просто стартап, чтобы увлечься самим и объединить вокруг себя людей. А дальше уже работает фантазия, энтузиазм, гражданская активность. Для нас главное, чтобы гражданское общество в республике становилось сильнее», — добавила зампредседателя Госсовета РТ.

Впервые грантовый конкурс для НКО по инициативе партии «Единая Россия» провели в 2014 году. Он призван поддержать социально значимые проекты общественных организаций, помочь в реализации гражданских инициатив и идей, которые помогут улучшить качество жизни татарстанцев. Каждый выигранный конкурс — это возможность решить проблему отдельных территорий, групп граждан и республики в целом.

Один из успешных примеров реализации гранта — «Фестиваль безграничных талантов», который уже во второй раз проводится по инициативе АНО «Маршруты добра». Проект, реализованный совместно с татарстанским координационным советом сторонников партии «Единая Россия», вошел в реестр «Моя Сторона». Его цель — выявить в районах Татарстана истории успеха и достижений молодых людей с инвалидностью, спортивные коллективы, инклюзивные творческие объединения и создать банк данных. Поддержка молодых людей осуществляется по нескольким направлениям — декоративно-прикладное искусство, фотография, театральное и музыкальное творчество, художественное слово, спорт и др.

Участницы проекта «Фестиваль безграничных талантов» Рената Абдуллина и Галина Овчинникова победили в номинации «Уверенные в будущем. Профессионалы» и стали официальными фотографами WorldSkills Kazan 2019, их работы попадут в наследие WorldSkills Kazan 2019.

«Поиск талантов — дело благородное, и мы их увидели. Девочки — Рената и Галина — представляли Татарстан на национальном чемпионате “Абилимпикс”, где они стали победительницами в компетенции “Фотограф-репортер”. Далее у нас родилась идея объединить молодых людей с инвалидностью с их сверстниками без проблем со здоровьем. Нашим фотографам помогли аккредитоваться на WorldSkills, где мы планируем сделать выставку “WorldSkills — Абилимпикс: мир равных возможностей”», — поделилась идеей Директор НКО «Маршруты добра» Резеда Абдуллина.

Она также отметила, что в республике оказывают большую поддержку молодым людям с инвалидностью. В частности, проводят конкурсы, где они могут проявить себя, показать свои таланты людям.

«Они такие же талантливые. Да, у них есть проблемы со здоровьем, но с этим можно жить, быть активным и показывать пример мужества», — заключила Абдуллина.

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