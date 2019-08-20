В Деревне WorldSkills открыли лаундж-зону с гамаками, игровыми приставками и огромной дженгой

(Казань, 20 августа, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Лаундж-зона Деревни WorldSkills будет открыта для участников мирового чемпионата рабочих профессий вплоть до окончания соревнований. Об этом журналистам рассказал руководитель департамента культурных программ WorldSkills Kazan 2019 Роман Османов.

«Лаундж-зона Деревни WorldSkills — это место, где команды будут общаться, весело проводить время, находить новых друзей, веселиться и учиться новым навыкам. Мы разделили нашу лаундж-зону на четыре кластера, включая зону активностей», — сказал Османов.

К примеру, конкурсанты могут поиграть в бадминтон, бесплатно арендовать велосипеды или самокаты. Здесь же поставили настольную игру дженга. В отличие от классической модели, эта башня выше человеческого роста и состоит не из деревянных брусочков, а из пенопластовых блоков.

Издалека видна сцена, на которой во время пресс-тура для СМИ проходил мастер-класс по танцам. Османов отметил, что на каждый вечер приготовлена отдельная концертная программа, включающая выступления исполнителей на татарском и русском языках.

«Каждый день неповторим и индивидуален. В один день мы делаем упор на народное творчество, на фольклор, поскольку наши иностранные друзья это любят и ценят. В другой день мы делаем упор на современные темы — байк-шоу, лайт-шоу, выступления групп», — сказал он.

После соревновательного дня участники могут отдохнуть в шатре с массажными креслами, а рядом, на зеленой площадке под открытым небом, установлены гамаки и мягкие пуфы. Еще один шатер отдан под мастер-классы. Например, во время визита журналистов участники изготавливали значки с собственными рисунками и символикой WorldSkills. Популярен шатер с игровыми приставками, а некоторым по душе чтение книг в мини-библиотеке.

Деревня WorldSkills — это микрорайон, построенный к Универсиаде в 2013 году. В жилом комплексе поселятся более 1300 участников чемпионата рабочих профессий из 63 стран.

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