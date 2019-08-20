Ученые КФУ разработали препарат с избирательным противомикробным действием на основе куркумы

(Казань, 20 августа, «Татар-информ», Екатерина Гусева). Ученые из Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета совместно с коллегами из Университета Палермо (Сицилия) разработали препарат на основе галлуазита и куркумина, который имеет избирательное противомикробное действие, рассказала ИА «Татар-информ» научный сотрудник НИЛ «Бионанотехнологии» КФУ Фарида Ахатова.

«Куркумин — это ярко окрашенное вещество растительного происхождения, входящее в состав куркумы. Для его доставки в кишечник мы использовали нанотрубки из галлуазита, нетоксичного керамического материала. Поскольку он безопасен в воздействии на человека, может хранить и высвобождать молекулы контролируемым образом. Эти свойства делают галлуазит привлекательным для применений в различных сферах: от полимерных и бетонных добавок до антимикробных покрытий и средств доставки биомедицинских препаратов. Куркумин был загружен в полость галлуазитовой нанотрубки и запечатан внутри при помощи декстрина, получаемого термической обработкой крахмала. Такой препарат доставляет вещество непосредственно в кишечник, а медленное его высвобождение из нанотрубок позволяет оказывать продолжительное антибактериальное действие», — сообщила специалист.

Эксперимент проводили на свободноживущей нематоде Caenorhabditis elegans — это микроскопический круглый червь, обитающий в почве. Кишечник этих нематод так же подвержен воздействию патогенных микроорганизмов, как и человеческий. По результатам данного исследования, препарат активно подавлял рост вредных бактерий, но при этом не воздействовал на здоровую микрофлору.

На фоне растущей угрозы микробов, устойчивых к антибиотикам, особенно интересным аспектом этой работы является избирательный контроль их роста с использованием природных соединений, отличных от антибиотиков. На данном этапе работы исследователям необходимо выяснить, является ли описанное средство универсальным и применимым к другим животным. В будущем куркумин будет способствовать эффективному подавлению вредной микрофлоры человеческого кишечника, не воздействуя на полезные бактерии и микроэлементы.

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