Муслюмовская средняя школа переходит на гендерное обучение

(Муслюмово, 20 августа, «Татар-информ», Римма Афзалова). С нового учебного года Муслюмовская средняя школа перейдет на раздельное обучение мальчиков и девочек. Преимущества нововведения обсудили участники общего родительского собрания школы, сообщает районная газета «Авыл утлары» («Сельские огни»).

«Сегодня в 500 школах России применяется гендерное обучение. Это дает возможность раскрыть способности ребенка», – подчеркнул начальник Управления образования Муслюмовского района Рафаэль Демидов.

Кроме того, с этого года в начальной школе языком обучения станет татарский (сначала для первых классов, а в дальнейшем – и для всех остальных начальных классов).

По мнению директора школы Ильзира Мадьярова, ребенок должен получать начальные знания на родном языке, впоследствии владение родным языком в совершенстве позволит ему легче осваивать иностранные языки.

Глава Муслюмовского района Рамиль Муллин отметил, что особое внимание необходимо уделять вопросам нравственного воспитания, которое неотрывно связано с такими понятиями, как родной язык, культура, национальные традиции.

Еще одним новшеством в предстоящем учебном году станут парты-конторки по системе педагога-новатора Владимира Базарного. Ильзир Мадьяров пояснил, что такие парты хорошо подойдут гиперактивным детям, так как позволяют ребенку заниматься на уроке сидя или стоя.

Кроме того, с нового учебного года в Муслюмовской средней школе начнут применять специальные боксы, в которых дети будут оставлять свои телефоны на время занятий. В столовой вводится система шведского стола. Плата за питание будет идти с расчетного счета ребенка.

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