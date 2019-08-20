Саймон Бартли: Деревня WorldSkills в Казани станет домом для 1300 конкурсантов

(Казань, 20 августа, «Татар-информ», Динара Прокопьева). В Деревне WorldSkills в Казани будут жить более 1300 конкурсантов из 63 стран, которые с 22 по 27 августа примут участие в чемпионате рабочих профессий. Об этом сказал президент WorldSkills International Саймон Бартли на церемонии открытия Деревни WorldSkills.

«Для более чем 1300 конкурсантов, которые примут участие в чемпионате, эта площадка станет домом на ближайшие несколько дней. Дом – это место, где царят дружба, комфорт и всеобъемлющая поддержка. Это именно то, чего мы стараемся достичь в нашем сообществе. Дом – это место, где находится семья, и сегодня в Казани собралась вся огромная семья WorldSkills», – заявил он.

В Деревне WorldSkills участники смогут отдохнуть от жара соревновательной борьбы и найти друзей среди соперников, отметил Бартли. По его мнению, между людьми из разных стран не так много различий по сравнению с объединяющими их едиными для всех ценностями.

Кроме того, президент WorldSkills International подчеркнул, что город, принимающий чемпионат рабочих профессий в этом году, много лет демонстрирует, как люди разных национальностей могут мирно сосуществовать друг с другом.

«Казань – это именно то место, где христиане и мусульмане сосуществуют в мире и согласии в течение многих столетий. В городе также проживает обширное еврейское сообщество, а всего здесь живут представители более ста национальностей», – заметил он.

При этом Бартли констатировал, что год от года семья WorldSkills разрастается. Хотя на чемпионат в Казани приехали конкурсанты из 63 стран, всего к движению присоединились уже 82 государства – последними сделали это Гана и Уганда.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.