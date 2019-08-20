(Казань, 20 августа, «Татар-информ»). Двое челнинцев получили по 10 суток ареста за неуплату 300 тысяч рублей алиментов, сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

«Судебные приставы в рамках рейдового мероприятия осуществили принудительный привод двух неплательщиков в отдел судебных приставов № 3 по городу Набережные Челны. Каждому суд назначил наказание в виде административного ареста», – уточнила Халимова.

Всего в этом году в Татарстане приставы завели 795 дел по розыску должников. В результате комплекса мероприятий более 770 неплательщиков были найдены, некоторые из них приступили к выплатам.

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