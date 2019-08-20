(Казань, 20 августа, «Татар-информ»). В Казани оштрафовали водителя, который вез по Кремлевской дамбе высунувшуюся из окна девушку, сообщили в Муниципальной службе полка ДПС Казани.

«В процессе мониторинга сети правоохранители нашли ролик, на котором в центре города водитель "Лады" вез девушку, которая торчала из окна передней пассажирской двери. Вскоре автовладельца установили, им оказался 20-летний местный житель, свою вину он отрицать не стал», – рассказали в организации.

В отношении водителя составили административные протоколы за перевозку людей вне кабины автомобиля и за опасное вождение авто.

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