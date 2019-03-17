Оксана Романова

20 августа 2019, 14:38

КультураШоу-бизнес (архив)

Первая очередь завода Петцольда в Казани «скинет» леса с фасадов ко Дню города

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КультураШоу-бизнес (архив)

Первая очередь завода Петцольда в Казани «скинет» леса с фасадов ко Дню города

Фото: архив/Михаил Захаров

Для сохранения эстетического облика зданий собственник продумывает установку ограждений вдоль сильно затопляемой дождями проезжей части.

(Казань, 20 августа, «Татар-информ», Оксана Романова). Ко Дню города Казани и Республики Татарстан на фасадах памятника архитектуры – здания пивоваренного завода Петцольда в Старо-Татарской слободе столицы РТ – будут разобраны строительные леса. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил заместитель генерального директора по строительству компании «Эдельвейс-групп», которой сейчас принадлежит объект, Ильяс Ганиев.

«Запустить первую очередь – сейчас главная задача. Мы заканчиваем работы по внешнему облику, завершаем покраску фасадов со стороны улицы Тукая последнего, третьего, литера – точнее, даже перекрашиваем его в красный цвет. Внутри (со стороны двора – прим. Т-и) положили брусчатку, асфальт – все уже красиво, около первой очереди все облагородили. Ко Дню города, скорее всего, мы леса снимем. Правда, заказали для фасадов деревянные двери, которые изготавливаются два месяца и к этому времени, видимо, прийти не успеют», – рассказал Ганиев.

При этом он подчеркнул, что на проезжей части улицы Тукая, куда выходят фасады сразу нескольких литеров производственного комплекса завода Петцольда, в межсезонье всегда много воды из-за дождей. В связи с этим уже сейчас инвестор обдумывает установку здесь специальных ограждений, которые могли бы уберечь только что отреставрированный памятник архитектуры от брызг, вызываемых движением машин по лужам. «Надо сразу ограждения ставить, как около музея Тукая, со стеклом. Вплотную этот вопрос пока не решали, к тому же там очень узкий тротуар», – отметил собеседник агентства.

Лицензия на установку ограждений вокруг реставрируемого объекта культурного наследия, уточнил Ильяс Ганиев, продлена компанией еще на год. Инвестор планирует построить по соседству современный жилой комплекс, проект которого обсуждался на градсоветах уже несколько раз, но еще не был утвержден. Сам завод Петцольда собственник намерен приспособить под лофт или бизнес-центр, однако к настоящему моменту, пояснил Ганиев, границы красной линии заново не утверждены, земельные участки не переформированы и не получил согласования проект подземной парковки.

Комплекс пивоваренного завода Петцольда – памятник промышленной дореволюционной архитектуры конца XIX – начала XX веков, объект культурного наследия РТ. Общая площадь всех корпусов (литеров) – 14 тыс. 190 кв. метров. В первую очередь реставрации входят лишь литеры с номерами 5, 6 и 11 (они объединены общими стенами и переходящим один в другой фасадами со стороны улицы Тукая). Это примерно пятая часть всей площади памятника архитектуры.

Полностью работы можно будет завершить, заявлял Ганиев ИА «Татар-информ» в марте этого года, к 2021 году. Обновленные помещения обещают сделать пригодными для презентаций уровня элитных Maybach и частично стилизовать под популярный в 80-х и 90-х годах прошлого века «Грот-бар». 

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