Динара Прокопьева

20 августа 2019, 14:28

Официальная хроникаОбщество

Минниханов на открытии Деревни WorldSkills: Лучшие из лучших приехали на чемпионат в Казань

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Официальная хроникаОбщество

Минниханов на открытии Деревни WorldSkills: Лучшие из лучших приехали на чемпионат в Казань

Фото: Владимир Васильев

Флаги 63 стран-участниц подняли в Деревне WorldSkills, которая станет домом на ближайшие дни для конкурсантов.

(Казань, 20 августа, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Деревня WorldSkills, выставочный центр «Казань Экспо» и вся Казань готовы к 45-му мировому чемпионату рабочих профессий WorldSkills. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на открытии Деревни чемпионата WorldSkills 2019.

«Через два дня мы будем открывать чемпионат мира, выставочный центр готов, Деревня готова, мы готовы к чемпионату», – подчеркнул Минниханов, выступая перед конкурсантами.

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Участники чемпионата из 63 стран выстроились на аллее флагов. Знамена были подняты в честь открытия Деревни WorldSkills. До окончания чемпионата 27 августа она станет для них домом.

«Для нас большая честь приветствовать представителей разных стран. Лучшие из лучших приехали в Россию, в Казань, чтобы посоревноваться. Я надеюсь, что наш город, наша республика и наша страна вам понравятся и мы найдем формы для дальнейших контактов», – отметил Президент РТ.

После церемонии поднятия флагов конкурсанты отправились на посадку аллеи деревьев – теперь в Деревне Универсиады, ставшей на время чемпионата Деревней WorldSkills, будут расти 63 туи – по количеству стран – участниц чемпионата. 

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