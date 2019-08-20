В Нижнекамске появилось ожоговое отделение со специальными кроватями за 10 млн рублей

(Казань, 20 августа, «Татар-информ»). В центральной районной многопрофильной больнице Нижнекамска открыли ожоговое отделение, сообщает телеканал «НТР 24».

В торжественном открытии приняли участие замглавы Минздрава РТ Ильдар Фатихов, гендиректор «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов и гендиректор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин. Именно благодаря последней компании в городе появился ожоговый центр: «Нижнекамскнефтехим» вложил в проект более 113 млн рублей.

В отделении две палаты. Первая находится в отделении реанимации и интенсивной терапии и оборудована двумя голландскими противоожоговыми кроватями стоимостью 5,2 млн рублей каждая, а также двумя аппаратами для искусственной вентиляции легких.

Вторая палата размещена в хирургическом отделении ЦРБ. Здесь еще четыре специальных кровати, которые оснащены оборудованием для аэрации воздуха. Это позволяет ускорить регенерацию поврежденных кожных покровов.

Благодаря ожоговому центру пациенты с самыми обширными ожогами смогут получить высококвалифицированную помощь без транспортировки в Казань или Набережные Челны.

«Я желаю вам как можно меньше принимать в этом отделении пациентов, хотя во многом к трагедиям приводит человеческий фактор. Об этом говорит и статистика. На технику безопасности, надежность мы тратим значительные ресурсы, но человек — сотрудник, специалист — остается самым главным, самым надежным, но и, к сожалению, бывает и самым ненадежным», — сказал Шигабутдинов. Он отметил, что город достоин самого лучшего медицинского обслуживания.

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