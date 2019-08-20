За вымогательства, грабежи и разбои перед судом предстанут члены ОПГ из Азнакаево и Альметьевска

(Казань, 20 августа, «Татар-информ»). Перед судом предстанут члены ОПГ, грабившие жителей Азнакаево и Альметьевска, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«По версии следствия, с 2017 по 2019 год семеро злоумышленников похитили у одного из потерпевших иномарку под угрозой расправы, у еще одного – золотой браслет. Третьего потерпевшего заставили заплатить 250 тысяч рублей. Всего от действий преступников пострадали пять человек. Общий ущерб превысил миллион рублей», – рассказал Галиев.

В зависимости от роли и степени участия злоумышленники обвиняются в вымогательствах, разбоях и грабежах с применением насилия.

Дело направлено в Азнакаевский суд на рассмотрение.

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