В перинатальном центре РКБ РТ будущих мам будут обучать правилам безопасного вождения

(Казань, 20 августа, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В перинатальном центре РКБ РТ появились тьюторы, которые будут обучать будущих мам правилам безопасного вождения. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал главный врач «Республиканской клинической больницы РТ» Рафаэль Шавалиев.

В России стартовал трехлетний проект по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе перинатальных центров и родильных домов «Детство без опасности». В рамках проекта пациенток РКБ будут обучать правилам дорожного движения.

«У нас еженедельно проходит школа для беременных по различным темам: подготовка к родам, подготовка семьи, психологическая подготовка. В рамках этой школы у нас добавится еще два семинара в неделю, где мы будем говорить о безопасной среде. Мы будем рассказывать будущим мамам о безопасном вождении и о безопасном нахождении ребенка в машине», – рассказал Рафаэль Шавалиев.

Занятия будут проходить в виде лекций и практики. Для закрепления практических навыков будут использоваться специальные детские автокресло и манекен.

По данным ГИБДД МВД по РТ за этот год в авариях погибло 11 детей – это на 6 больше, чем за первые шесть месяцев 2018 года. Всего в 2019 году произошло 320 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых пострадало 338 детей. Это на 9 ДТП меньше, чем за тот же период прошлого года, и меньше на три ребенка, которые были ранены.

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