В столице Татарстана пройдет IX оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень»

(Казань, 20 августа, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В столице Татарстана 30 августа пройдет IX Международный оперный фестиваль «Казанская осень», организованный Государственным симфоническим оркестром РТ под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста России Александра Сладковского. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского оркестра.

«Симфонические опен-эйр фестивали — потрясающие явления, объединяющие огромное количество людей: и любителей классики, и тех, кто понятия не имеет об этом роде музыкального искусства. Проведение таких событий всегда будет иметь особую важность для нас. Потому что мы видим, что большое количество людей подпитывается этой неповторимой атмосферой и энергетикой», — отметил Александр Сладковский.

На площадке перед Дворцом земледельцев под открытым небом прозвучат арии и увертюры из французских и итальянских опер: «Риголетто», «Макбет», «Отелло», «Кармен», «Сицилийская вечерня», «Дон Карлос», «Перикола» и «Аттила». А в качестве солистов в Казань приедут выдающиеся оперные певцы современности Екатерина Семенчук и Владислав Сулимский.

Оперный фестиваль «Казанская осень» традиционно проводится ко Дню города и Дню Республики Татарстан. Напомним, что в прошлом году гостями фестиваля стали солистка «Геликон-Оперы» Ольга Толкмит и ведущий солист Большого театра Андрей Жилиховский.

Концерт начнется в 20.00, вход свободный. Ознакомиться с подробной программой фестиваля можно на официальном сайте ГСО РТ.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.