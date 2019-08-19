Минниханов объявил о начале программы благоустройства дворов Татарстана с бюджетом в 50 млрд рублей

(Казань, 20 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал предложение партии «Единая Россия» сформировать новую республиканскую программу «Наш двор». На ее реализацию планируется направить 50 млрд рублей. Об этом он рассказал на встрече с редакторами средств массовой информации РТ.

«Самую большую и амбициозную задачу, которая стоит перед нами, озвучили наши коллеги из “Единой России“ – это проект “Наш двор“. Сегодня мы привели в порядок около 30% дворов. Каждый год мы выделяем определенные суммы, но их недостаточно», – заметил Минниханов.

По его словам, в ближайшее время будет принята трехлетняя программа по благоустройству дворов. «Мы хотим решить эту задачу за три года. Это очень большая и дорогостоящая программа, но для республики это подъемно. Это будет заметно каждому жителю нашей республики», – подчеркнул Президент РТ.

По поручению Президента РТ Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ региона проводит масштабную инвентаризацию всех дворов многоквартирных домов в республике, у каждого из них появится свой паспорт.

В районах Татарстана координаторы проекта, представители партии «Единая Россия», проводят встречи с местными жителями. Минниханов поставил задачу провести общественные обсуждения – решения будут приниматься с учетом мнения граждан.

На первом этапе будет проведено массовое анкетирование, чтобы каждый гражданин смог высказаться о стандартах благоустройства придомовых территорий. Анкетирование будет организовано на избирательных участках 8 сентября – параллельно с выборами депутатов Государственного Совета РТ.

«Двор – это то место, где каждый проводит довольно значительное количество времени, особенно если говорить про детей и представителей старшего поколения. Естественно, мы можем говорить, что дворы нужны всем. Другой вопрос – в каком количестве и насыщении», – рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» заместитель главного архитектора Казани Дарья Толовенкова.

По ее словам, большое количество казанских дворов сейчас нуждается как минимум в переосмыслении.

В Татарстане уже есть примеры благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов. Так, во дворе по улице Лукина в столице РТ год назад появилась просторная детская площадка с качелями и горками, спортивные тренажеры, беседки и футбольное поле.

«До этого с постройки дома в 1989 году здесь была небольшая площадка, ничего особенного – качели уже все сломанные. Сейчас сделали очень хорошо, детям нравится. Раньше здесь никогда не было столько народу, мы ходили играть с внуками в ближайшие дворы. Сейчас наоборот – все идут к нам, даже приезжают», – поделилась жительница дома № 4 по улице Лукина Валентина Калинина.

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