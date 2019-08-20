Татар-информ

20 августа 2019, 21:10

Общество

В Татарстане отремонтирован участок автодороги Набережные Челны – Водозабор протяженностью 2,7 км

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Общество

В Татарстане отремонтирован участок автодороги Набережные Челны – Водозабор протяженностью 2,7 км

Стоимость ремонтных работ по нацпроекту составила 28 млн рублей.

(Казань, 20 августа, «Татар-информ»). В Тукаевском районе Татарстана отремонтирован участок автодороги Набережные Челны – Водозабор – поселок Новый от 0 км протяженностью 2,7 км, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Ремонтные работы проведены по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Их стоимость составила 28 млн рублей, 14 млн из которых выделены из бюджета Татарстана.

«До ремонта участок был непригодным для безопасной езды – разрушение покрытия составляло более 50%», – отметил главный инженер Челнинского филиала АО «Татавтодор» Булат Садыков.

Ремонт проведен на площади 18 тыс. 688 кв. метров. На участке уложен новый слой покрытия из высокоплотной асфальтобетонной смеси, укреплены обочины из щебня по 1,5 метра с каждой стороны. У населенного пункта Азьмушкино установлен новый автопавильон, заменены 13 дорожных знаков.

В этом году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Татарстане отремонтируют 75 объектов региональных дорог общей протяженностью 108,3 км. На данный момент ремонт выполнен на 63 объектах, еще на 12 начались строительно-монтажные работы.

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