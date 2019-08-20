Условный срок получил житель Казани, который выкрал из отцовского гаража почти полмиллиона рублей

(Казань, 20 августа, «Татар-информ»). Два года условно получил 22-летний житель Казани, который выкрал из отцовского гаража почти полмиллиона рублей, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В суде установлено, что 11 февраля 22-летний Адель Кабиров, находясь дома, похитил из кармана одежды отца ключи от гаража и сделал их дубликаты. В тот же день юноша проник в гараж, откуда похитил 470 тыс. рублей и скрылся», – рассказал старший помощник прокурора РТ.

Молодого человека задержали. Свою вину он полностью признал и частично возместил ущерб.

Суд назначил юноше наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.



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