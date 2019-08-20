Промпроизводство в Китае упало ниже 17-летнего минимума из-за торговой войны с США

(Казань, 20 августа, «Татар-информ»). Впереди еще одна насыщенная событиями неделя. Торговая война стала самым главным событием прошлой недели на фоне обмена репликами между Вашингтоном и Пекином. Тем не менее, опубликованный на прошлой неделе большой объем слабой макроэкономической и торговой статистики, особенно из Китая и Германии, продемонстрировал те риски, под влиянием которых находятся мировые рынки из-за усиления противостояния двух держав.



Тревожные сигналы о возможной рецессии сразу с нескольких фронтов. Впервые с июня 2007 года инвертировалась кривая доходностей КО США на фоне опасений инвесторов по поводу того, что крупнейшая экономика мира может погрузиться в рецессию в ближайшие несколько лет. Однако в других частях мира появляются тревожные сигналы, указывающие на появление более безотлагательных проблем. Китайская статистика по промпроизводству за июль оказалась ниже 17–летнего минимума, лишний раз указывая на тот урон, который приносит стране затянувшаяся американо-китайская торговая война.



Противоречивые сигналы со стороны Китая и США по мере развития американо-китайской войны. Как заявил на прошлой неделе министр торговли США Уилбур Росс, Китай не идет на уступки США после того как Трамп отложил угрозы о повышении пошлин на отдельные китайские товары до середины декабря. Тем не менее, Минфин США должен продлить временную лицензию для компании Huawei Technologies, позволяющую китайской корпорации закупать у американских предприятий оборудование для обслуживания уже существующих клиентов, сообщают два источника, осведомленных о ситуации.



Ужесточение монетарной политики и монетарные стимулы. В среду будет опубликован протокол нашумевшего июльского заседания ФРС – инвесторы ожидают узнать подробности хода дискуссии, которая привела к самым низким ставкам по десятилетним облигациям. Документ может усилить волатильность на рынках, которые лихорадит от американо-китайской торговой войны. Однако в свете того, что просочилось на долговые рынки и рынки акций после этого заседания, более важные новости должны поступить с ежегодного Симпозиума в Джексон-Хоул в конце этой недели, на котором выступит с речью глава ФРС Джером Пауэлл.



Протесты в Гонконге. Недели все более ожесточенных протестных демонстраций погружают Гонконг в состояние паники. Первоначально поводом для возмущения граждан стал новый закон об экстрадиции, который, как считают протестующие, направлен против диссидентов, бежавших из материкового Китая в Гонконг; однако протестное движение растет, и реакция Пекина на демонстрации ужесточается, что повышает риски для инвесторов и бизнеса, уже пострадавших от побочных последствий политической ситуации.



Российский рынок акций начнет эту неделю на оптимистической ноте. Восстановление цен на нефть может поддержать акции российских нефтедобывающих компаний (ROSN и LKOD). Обсуждение “Северного потока-2” В. Путиным и Э. Макроном может быть важным катализатором для бумаг Газпрома. ALRS и GMKN в понедельник и вторник соответственно представят отчетности за 2К19 по МСФО. Мы ожидаем сильной отчетности GMKN, что могут с воодушевлением принять на рынке. Динамика ALRS будет зависеть от прогноза на 2П19 во время звонка с менеджментом. Мы можем наблюдать некоторое восстановление акций, так как рынок мог немного преувеличить краткосрочные риски алмазной отрасли. Акции технологических компаний (YNDХ и MAIL) могут расти на фоне ралли акций американских компаний технологического сектора в минувшую пятницу. Мы не ожидаем сильных изменений акций Сбербанка на этой неделе. AFLT, вероятно, будет находиться под давлением на фоне восстановления цен на нефть. Мы можем наблюдать некоторую фиксацию прибыли в акциях золотодобывающих компаний (PLZL и POLY). Мы не исключаем дальнейшего снижения акций сталелитейных компаний (SVST, NLMK и EVR) на фоне дальнейшего снижения цен на железную руду.



Российская макроэкономическая статистика. На этой неделе Росстат представит основной корпус макроэкономической статистики за июль: данные по обороту розничной торговли (консенсус-прогноз Bloomberg ожидает рост на 1,5% г/г), статистику по реальным зарплатам (консенсус-прогноз агентства Bloomberg предусматривает их рост на 2,6% г/г), данные по безработице (Bloomberg ожидает ее рост на 4,5%).



Симпозиум в Джексон-Хоул. Инвесторы с нетерпением ожидают речи главы ФРС Джерома Пауэлла на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоул, который пройдет в пятницу. На данный момент рынки закладывают вероятность понижения ставки на сентябрьском заседании более чем на 0,25 п. п., и г-н Пауэлл вряд ли сможет проигнорировать этот факт. В среду ФРС США опубликует протокол своего последнего заседания и раскроет информацию о том, что монетарные власти говорили по поводу уплощения кривой доходности КО США и факторов в пользу июльского понижения ставки на 0,25 п. п.



Нынешняя неделя насыщена корпоративными событиями. Сегодня свою отчетность за 2К19 представит ALRS. Исходя из помесячных данных об объемах продаж, мы ожидаем, что компания продемонстрирует сильное снижение выручки и EBITDA; в сочетании с ростом запасов на фоне снижения продаж это приведет к сильному снижению СДП. В секторе ИТ-услуг сегодня отчитывается QIWI. Мы ожидаем, что компания представит сильную отчетность. Сегодня отчитывается и AGRO, однако низкие цены на сахар должны негативно повлиять на показатели. Во вторник финансовую отчетность представит MNOD. Мы ожидаем, что компания представит сильные показатели на фоне роста объемов производства металлов платиновой группы и повышения цен на палладий. TCS представит свою отчетность завтра. По нашему прогнозу, выручка вырастет на 25% г/г при сильном ROAE на уровне 60,6%. Завтра свои результаты представит и МТС; консенсус-прогноз ожидает достойных показателей. В среду отчитывается ROSN; исходя из макроэкономической конъюнктуры, мы ожидаем в целом малособытийного квартала с практически неизменной динамикой показателей в годовом сопоставлении. Мы считаем, что компания покажет увеличение оборотного капитала из-за аварии на нефтепроводе “Дружба”. FEES, вероятно, представит финансовые результаты за 2К19 в среду, хотя мы сомневаемся, что показатели будут сильными.

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