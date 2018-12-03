Татар-информ

20 августа 2019, 11:35

Экономика и финансы

Fitch Ratings повысил рейтинги Банка «Аверс»

Экономика и финансы

Fitch Ratings повысил рейтинги Банка «Аверс»

Рейтинг учитывает многолетнюю стабильную деятельность банка «Аверс», качество активов, очень высокий уровень капитализации и другие показатели.

(Казань, 20 августа, «Татар-информ»). Fitch Ratings повысил рейтинг банка «Аверс» («Аверс») с «BB-» до «BB», прогноз «стабильный». Как отмечается в материалах агентства Fitch, рейтинг учитывает многолетнюю стабильную деятельность банка «Аверс», хорошие финансовые показатели, качество активов, очень высокий уровень капитализации и комфортную ликвидность банка.

«Стабильный» прогноз по рейтингу банка отражает ожидания Fitch, что банк сможет сохранить свои показатели деятельности на приемлемом уровне в среднесрочной перспективе. «Стабильный» прогноз также учитывает стабильный профиль фондирования банка и адекватную позицию ликвидности.

Банк «Аверс» — один из старейших банков, работающий на финансовом рынке республики порядка 29 лет, является опорным и расчетным центром группы компаний «ТАИФ». На 1 августа 2019 года активы банка составили 101,73 млрд рублей, вложения в ценные бумаги достигли 43,11 млрд рублей, чистая прибыль превысила 1,37 млрд рублей. В марте 2019 года банк «Аверс» вошел в ежегодный рейтинг самых надежных российских банков по версии журнала Forbes, оценившего 100 крупнейших банков страны по степени надежности. Банк «Аверс» занял первое место среди банков Татарстана.


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