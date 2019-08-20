Изменения в заданиях ЕГЭ 2020 года коснутся лишь физики и китайского языка

(Казань, 20 августа, «Татар-информ»). В 2020 году не планируется менять структуру и содержание контрольно-измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ по всем предметам, за исключением физики и китайского языка, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

«Изменения в КИМ ЕГЭ 2020 года незначительны: проведено ежегодное совершенствование формулировок некоторых заданий и критериев оценивания развернутых ответов на основе анализа результатов ЕГЭ-2019», – говорится в сообщении пресс-службы.

В частности, задача № 25 в заданиях по физике теперь предлагается для развернутого решения вместо краткого ответа и может быть оценена максимум в два балла. Кроме того, для задания № 24, проверяющего освоение элементов астрофизики, предлагается выбор всех верных ответов.

«Больше всего изменений произошло в КИМ ЕГЭ по китайскому языку, экзамен по которому был проведен в 2019 году впервые», – отмечается в сообщении Рособрнадзора.

Так, в письменной части работы уменьшено до девяти число заданий в разделе «Аудирование», изменены форматы некоторых заданий, введены два диалогических текста. В разделе «Чтение» количество заданий сократилось до пяти, введены задания на установление соответствия позиций, а также на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из предложенного перечня. В разделе «Письмо» появилось задание на написание личного письма в ответ на письмо-стимул, которое оценивается в восемь баллов максимум.

Кроме того, уточнены также критерии оценивания некоторых заданий по русскому языку, географии, истории и обществознанию.

Проекты документов, регламентирующих структуру и содержание контрольных измерительных материалов ЕГЭ в 2020 году, опубликованы на сайте Федерального института педагогических измерений. Замечания и предложения по ним принимаются до 1 октября на электронный адрес: fipi@fipi.ru.

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