В Татарстане осудили мужчину, который укусил полицейского за палец

(Казань, 20 августа, «Татар-информ»). В Татарстане осудили 32-летнего мужчину, который укусил полицейского за палец, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В суде установлено, что вечером 24 апреля 32-летний житель Аксубаевского района РТ был задержан сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по пресечению незаконного оборота наркотических средств. После этого мужчина оказал активное сопротивление и укусил одного из полицейских за палец руки», – уточнил Галиев.

Суд признал мужчину виновным по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» и оштрафовал на 20 тыс. рублей.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.