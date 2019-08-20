Татар-информ

20 августа 2019, 13:15

Происшествия

В Татарстане осудили мужчину, который укусил полицейского за палец

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Происшествия

В Татарстане осудили мужчину, который укусил полицейского за палец

Суд признал 32-летнего мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в 20 тыс. рублей.

(Казань, 20 августа, «Татар-информ»). В Татарстане осудили 32-летнего мужчину, который укусил полицейского за палец, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В суде установлено, что вечером 24 апреля 32-летний житель Аксубаевского района РТ был задержан сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по пресечению незаконного оборота наркотических средств. После этого мужчина оказал активное сопротивление и укусил одного из полицейских за палец руки», – уточнил Галиев.

Суд признал мужчину виновным по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» и оштрафовал на 20 тыс. рублей.
 

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