Розничный кредитный портфель ВТБ в Чувашии достиг 15 млрд рублей

(Казань, 20 августа, «Татар-информ»). В первом полугодии текущего года розничный кредитный портфель ВТБ в Чувашской Республике увеличился на 10,5% и на 1 июля составил 15 млрд рублей.

ВТБ в регионе выдал жителям около 6 тыс. кредитов на общую сумму 3,6 млрд рублей, что на 7% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Наиболее востребованными у населения были ипотека и кредиты наличными.

Объем выдач ипотечных кредитов вырос по сравнению с первым полугодием 2018 года на 13% – до 1,5 млрд рублей. За шесть месяцев банк выдал 911 жилищных кредитов. Ипотечный портфель составил 7 млрд рублей, рост с начала года достиг 9%.

Продажи кредитов наличными увеличились в первом полугодии 2019 года на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2 млрд рублей. Портфель в данном сегменте составил 6 млрд рублей.

Кроме того, положительная динамика достигнута в сегменте зарплатных проектов. С начала года банк выдал около 9,5 тыс. зарплатных карт – на 7,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Управляющий ВТБ в Чувашской Республике Константин Киргизов прокомментировал достижения банка: «Итоги полугодия показали рост по всем ключевым направлениям розничного кредитования. Наряду с основными продуктами, спросом у жителей Чувашии пользовалось рефинансирование. Так, в сегменте кредитования наличными объем рефинансированных кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 88%. Жители республики все чаще выбирают ВТБ не только за широкую продуктовую линейку и удобство цифровых сервисов. Мы уделяем большое внимание постоянному росту клиентоориентированности – это стратегическая задача ВТБ».

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