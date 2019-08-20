Мэр Казани вошел в состав президиума Совета по развитию местного самоуправления

(Казань, 20 августа, «Татар-информ»). Мэр Казани Ильсур Метшин вошел в состав президиума Совета при Президенте России по развитию местного самоуправления. Указ об обновлении состава совета и его президиума подписал глава государства Владимир Путин.

Из документа, размещенного на Официальном интернет-портале правовой информации, следует, что в состав президиума включены шесть новых участников. Помимо главы столицы Татарстана, это вице-премьер РФ Виталий Мутко, заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак, руководитель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко и спикер парламента Чеченской Республики Магомед Даудов, а также глава Гиблицкого сельского поселения Рязанской области Владимир Трубочкин.

Новый состав Совета по развитию местного самоуправления включает 50 членов вместо 49 ранее. Федеральная и региональная части организации изменились не слишком сильно.

При этом «муниципальная часть совета, состоящая из 28 участников, обновилась примерно на две трети, из прежнего состава в нынешнем остались лишь девять человек», отмечает ТАСС.

Председателем совета по-прежнему является Президент РФ Владимир Путин, а руководителем президиума – Премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.