«Авторадио-Казань» дарит слушателям шанс стать обладателем русской бани

(Казань, 20 августа, «Татар-информ»). «Авторадио-Казань» дарит своим слушателям реальный шанс стать обладателем настоящей русской бани. Новая акция носит название «Хочу баню».

Баня всегда была символом настоящего русского отдыха. Недаром существует присловье: «В бане помылся – будто заново родился!»

«С 5 по 29 августа внимательно слушай эфир “Авторадио-Казань”, выполняй задания ведущего и проходи в финал! 30 августа, в День города, возможно, именно ты станешь обладателем новенькой бани!» – призывают слушателей радийщики.

Партнером акции выступает торгово-монтажная компания «СтройМонтажГрупп» (https://строй-монтаж-групп.рф/).

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