Перед новым учебным годом автоинспекторы Казани напомнят детям о правилах поведения на дороге

(Казань, 20 августа, «Татар-информ»). В преддверии нового учебного года в Казани инспекторы ГИБДД напомнят детям о правилах безопасности на дороге. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

«С 20 августа по 10 сентября 2019 года в Казани пройдет второй этап профилактического мероприятия "Внимание – дети!", которое направлено на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Госавтоинспекция города рекомендует до начала учебного года еще раз напомнить школьникам безопасный маршрут от дома до школы и учреждений дополнительного образования. С учащимися начальных классов, особенно первоклассниками, следует пройти по этому маршруту несколько раз, комментируя все дорожные знаки и ситуации, с которыми ребенок может столкнуться в пути», – рассказал агентству начальник отдела ГИБДД Казани Игорь Новиков.

Кроме того, до начала учебного года автоинспекторы проверят состояние дорог у школ и детсадов города и обследуют маршруты движения школьных автобусов. В первые дни сентября у школ и дошкольных учреждений пройдет традиционный рейд «Ребенок – главный пассажир», где инспекторы ГИБДД будут проверять соблюдение правил перевозки детей в автомобиле.

В пятницу, 6 сентября, во всех общеобразовательных организациях города во время классных часов пройдут конкурсы и викторины, где детям напомнят основные принципы ПДД.

Помимо этого, в первой декаде сентября полицейские совместно с ЮИДовцами и инспекторами по делам несовершеннолетних проведут мероприятие «На дороге юный пешеход!». Они будут выявлять юных нарушителей ПДД, которые переходят дорогу вне пешеходного перехода либо на запрещающий сигнал светофора. На них будут составляться специальные карточки «СТОП – твоя жизнь в опасности!».



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