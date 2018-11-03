Татарстан вошел в число регионов, где тратят меньше всего денег на еду

(Казань, 20 августа, «Татар-информ»). Татарстан вошел в число регионов России, жители которых меньше всех тратят на еду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет Росстата.

В 2018 году жители Татарстана тратили на еду 21,8% своих расходов. Таким образом, доля затрат на питание у них оказалась даже меньше, чем у обитателей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Москвы (23,1% и 24,5% соответственно).

Наибольшей доля расходов на питание оказалась у жителей Ингушетии, Дагестана и Чукотки – 57,9%, 53,8% и 47,4% соответственно. «В среднем по России на еду жители тратят около 30% расходов», – отмечает агентство.

По мнению экспертов, подобная разница объясняется не только разницей в уровне доходов между жителями разных субъектов Федерации, но и религиозными традициями, а также разницей в количестве детей. «Высокую долю расходов на продукты питания объясняют три фактора: низкая заработная плата, состав семьи и стоимость продуктов питания», – прокомментировала ситуацию доцент кафедры экономики и статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Росстат изучил изменения в рационе россиян, произошедшие почти за 40 лет.

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