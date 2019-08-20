Инспекторы ГИБДД вручили автокресла молодым мамам в перинатальном центре РКБ

(Казань, 20 августа, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Сегодня на пресс-конференции в перинатальном центре РКБ, посвященной правилам перевозки детей в автомобиле, а также правилам перехода дороги с коляской, начальник управления ГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов подарил молодым мамам детские автокресла.

«Очень хочу, чтобы все наши детишки перевозились по всем правилам дорожного движения. Чтобы не быть голословными и внести небольшую лепту, мы передаем три автокресла нашей Республиканской клинической больнице, которые врачи передадут молодым мамам», – сказал Ленар Габдурахманов.

Автоинспекторы совместно с представителями Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ рассказали пациенткам перинатального центра о проекте «Детство без опасности», который направлен на профилактику детского травматизма на дорогах.



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