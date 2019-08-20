В Татарстане в рамках нацпроекта за пять лет построят почти в полтора раза больше жилья

(Казань, 20 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В рамках федерального проекта «Жилье» за пять лет в Татарстане будет введено более 17 млн кв. метров жилья, в том числе в 2019 году – 2,4 млн кв. метров. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Кабмине республики министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин.

«Татарстан участвует в реализации четырех федеральных проектов: “Жилье“, “Ипотека“, “Формирование комфортной городской среды“ и “Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда“. В 2019 году будет введено 2 млн 425 тыс. кв. метров. В настоящее время введено в эксплуатацию 1 млн 574 тыс. кв. метров жилья, что составляет 64,9% от плана», – пояснил он.

Приведенные планы по вводу жилья в рамках федерального проекта «Жилье» на территории Татарстана будут реализованы за 2019–2024 годы.

Согласно данным пресс-службы Минстроя РТ, за последние пять лет (с 2014-го по 2018 год) в республике введено 12 млн кв. метров жилья. Это значит, что в начавшуюся пятилетку будет возведено на 5 млн кв. метров жилья больше.

Спикер также отметил, что в Татарстане за 2020-2021 годы построят 50 новых детских садов. В этом году к 1 сентября будут введены в эксплуатацию 29 детсадов. Также в 2019 году ведется строительство 16 школ и пристроев к школам суммарной вместимостью 14 тыс. 15 мест. До 2 сентября планируется ввести в эксплуатацию восемь объектов.

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