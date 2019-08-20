(Набережные Челны, 20 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах состоялось открытие VI Всероссийского молодёжного форума «PROFдвижение-2019».

Почетными гостями масштабного мероприятия стали министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова, гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и другие.

На форум, который будет базироваться в оздоровительном комплексе «Саулык», съехались 200 студентов и выпускников технических вузов со всей России.

Форум посвящен объявленному в Республике Татарстан Году рабочих профессий, а также приурочен к 50-летию КАМАЗа. Ключевая тема форума — «Качество продукции через качество процессов».

Для участников приготовлена насыщенная программа, которая включает в себя деловые игры, посещение производственных площадок, разработку проекта по предупреждению рекламаций на продукцию.

По итогам мероприятия самые активные форумчане могут получить приглашение на работу в ПАО «КАМАЗ».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.