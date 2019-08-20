Минэкологии РТ: Превышений загрязняющих веществ в воздухе не выявлено

(Казань, 20 августа, «Татар-информ»). Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не выявлено, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

«После жалоб населения на резкий неприятный запах газа, экологи на передвижной лаборатории взяли пробы воздуха на пяти точках в Казани (на улицах Вересаева, Челюскина, Чистопольская, Пушкина и Восстания), а также в поселке Озерный Высокогорского района республики. Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не выявлено», – рассказали в пресс-службе министерства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило не менее 70 сообщений с жалобами на сильный запах газа от жителей Казани и Высокогорского района РТ.



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