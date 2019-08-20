Полина Шевчук

20 августа 2019, 11:41

Происшествия

Минэкологии РТ: Превышений загрязняющих веществ в воздухе не выявлено

Рекомендуем

Происшествия

Минэкологии РТ: Превышений загрязняющих веществ в воздухе не выявлено

Специалисты министерства сделали забор воздуха на пяти точках в Казани, а также в поселке Озерный Высокогорского района РТ.

(Казань, 20 августа, «Татар-информ»). Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не выявлено, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

«После жалоб населения на резкий неприятный запах газа, экологи на передвижной лаборатории взяли пробы воздуха на пяти точках в Казани (на улицах Вересаева, Челюскина, Чистопольская, Пушкина и Восстания), а также в поселке Озерный Высокогорского района республики. Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не выявлено», – рассказали в пресс-службе министерства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило не менее 70 сообщений с жалобами на сильный запах газа от жителей Казани и Высокогорского района РТ.
 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Инспекторы ГИБДД вручили автокресла молодым мамам в перинатальном центре РКБ
Новости дня
12:43
Перед новым учебным годом автоинспекторы Казани напомнят детям о правилах поведения на дороге

С 20 августа по 10 сентября 2019 года в Казани пройдет второй этап профилактического мероприятия «Внимание – дети!».

12:40
Ирек Файзуллин: Лишь десять из 18 отобранных банков в РТ работают с застройщиками по новым правилам

22 застройщика на территории республики перешли на новую систему работы, 19 из них получили проектное финансирование в банках.

12:28
Российский исламский институт обучит десять студентов-целевиков из Татарстана и Чечни

После завершения обучения студенты станут имамами мечетей в сельских населенных пунктах.

12:20
«Авторадио-Казань» дарит слушателям шанс стать обладателем русской бани

Партнером акции выступает торгово-монтажная компания «СтройМонтажГрупп».

12:09
Инспекторы ГИБДД вручили автокресла молодым мамам в перинатальном центре РКБ

Автоинспекторы совместно с представителями Минтранса РТ рассказали пациенткам перинатального центра о проекте «Детство без опасности».

12:08
Татарстан вошел в число регионов, где тратят меньше всего денег на еду

Лидером по доле расходов на питание в целом по России оказалась Ингушетия.

11:56
Вслед за Макаревичем «Том Сойер Фест» в Казани поддержала «королева романса» Юлия Зиганшина

О воплощении «непреодолимого желания красить кистью» музыкант рассказала на своей странице в соцсети.

11:41
Минэкологии РТ: Превышений загрязняющих веществ в воздухе не выявлено

Специалисты министерства сделали забор воздуха на пяти точках в Казани, а также в поселке Озерный Высокогорского района РТ.

11:36
За два года в Татарстане построят 50 новых детских садов

В республике проводится капремонт 112 детсадов и 38 школ.

11:28
Вторая смена школьного лагеря по веб-разработке стартовала в Сабинском районе

Обучение школьников организовано в рамках проекта Digital SuperHero.

11:23
Полтора года условно получил казанец, который устроил стрельбу в магазине из-за минералки

48-летнего мужчину признали виновным по статье «Хулиганство, совершенное с применением оружия».

11:20
К 2024 году со дна водохранилищ в Татарстане поднимут 21 затонувшее судно

Подъем затонувших судов проводится в рамках федерального проекта по оздоровлению Волги.

11:14
Минэкологии РТ: В Казани рекультивируют иловые поля очистных сооружений

Пока что на выделенном участке иловых площадок ведется апробация новой технологии обеззараживания.

10:58
Проблемы поэзии и литературы в целом обсудят в Казани в рамках «Чурагуловского тура»

Круглый стол будет организован в здании Всемирного конгресса татар.

10:46
Минстрой РТ: С сентября татарстанцы будут сами составлять проекты благоустройства дворов

По поручению Президента РТ за три года в Татарстане будет реализована программа по благоустройству дворовых территорий.

10:36
До конца сентября в Татарстане планируют заключить все госконтракты в рамках нацпроектов

Примерно 80% соглашений, необходимых для реализации национальных проектов, уже заключено.

10:35
За ДТП в Татарстане с тремя пострадавшими гражданин Узбекистана пойдет под суд

В начале ноября прошлого года на автодороге Казань – Малмыж 41-летний водитель «Лады» вылетел на встречку и протаранил легковушку.

10:26
Нурбек Батулла для создания образа Дэрдменда в спектакле обмазался собственной кровью

В Галерее современного искусства состоялась премьера импровизационного хореографического спектакля «Дэрдменд».

10:10
В МФЦ Татарстана открылись Skype-консультации для самозанятых

На вопросы татарстанцев отвечают эксперты интернет-ресурса «Проверенный бизнес», созданного Министерством экономики РТ и прокуратурой Татарстана.

09:59
За кражу двух бутылок алкоголя из чемодана тюменца сотрудники аэропорта «Казань» пойдут под суд

Если вина работников воздушной гавани будет доказана, им может грозить до пяти лет лишения свободы.

09:56
Под Нижнекамском заметили черепаху, считавшуюся исчезнувшей в Татарстане

Увидевших пресмыкающееся просят сообщить об этом в Госкомитет РТ по биоресурсам.

09:40
Скейт-парк, дрон-площадка и новые тротуары: в Набережных Челнах начали благоустраивать парки

В Автограде обновят парк «Гренада» и парк культуры и отдыха в поселке ГЭС.

09:27
На М7 в Татарстане автобус насмерть сбил женщину, которая переходила трассу в неположенном месте

ДТП произошло накануне вечером на 897-м км автодороги Москва – Уфа в Тюлячинском районе республики.

09:08
В преддверии Дня знаний открылась горячая линия по вопросам качества и безопасности школьных товаров

Звонки принимаются по телефону: 273-15-83.

08:48
В Казани до 30 сентября продлили ограничение движения автомобилей по ряду улиц

Участки дорог перекроют из-за ремонтных работ.

События