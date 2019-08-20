(Казань, 20 августа, «Татар-информ»). Вторая смена школьного лагеря по веб-разработке стартовала в Сабинском районе Татарстана. В новом этапе обучения в рамках проекта Digital SuperHero примут участие 26 учеников из шести школ.

Смену в средней общеобразовательной школе-интернате с углубленным изучением отдельных предметов для одаренных детей открыл глава Сабинского района Раис Минниханов. «Мы понимаем всю ценность цифровых технологий, поэтому вкладываемся в разностороннее развитие детей в этой области и заинтересованы в том, чтобы подобные смены проходили чаще. Будем всячески поддерживать такие инициативы коллег из ИТ-отрасли», – заметил он в ходе своего выступления.

В течение пяти дней ребята будут изучать основы веб-разработки под руководством экспертов из компании «ICL Системные технологии», а в заключительный день смены представят собственные проекты, посвященные району и соревнованиям WorldSkills Kazan 2019.

«Татарстан – прогрессивный регион, где реализуется огромное количество проектов в разных областях. Однако все эти проекты объединяет одно – потребность в ИТ-специалистах. Компания “ICL Системные технологии”, как один из лидеров ИТ-рынка, чувствует особую ответственность за формирование нового поколения специалистов в России. Поэтому наша команда разработала бесплатную программу Digital SuperHero, которая поможет школьникам сделать первые шаги на пути к будущей высокооплачиваемой профессии», – сказал в свою очередь генеральный директор компании «ICL Системные технологии» Айдар Гузаиров.

Руководитель проекта Digital SuperHero Илья Федоров заявил, что компания намерена развивать соответствующую программу, а также выразил надежду на то, что эту инициативу поддержат и другие районы Республики Татарстан.

Первая смена школьного лагеря по веб-разработке прошла в июне этого года.

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