Полтора года условно получил казанец, который устроил стрельбу в магазине из-за минералки

(Казань, 20 августа, «Татар-информ»). Полтора года условно получил 48-летний житель Казани, который устроил стрельбу в магазине из-за минералки. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В суде установлено, что утром 26 мая 48-летний казанец, находясь в магазине на Оренбургском тракте, используя в качестве малозначительного повода задержку реализации ему минеральной воды, нарушая общественный порядок, достал из сумки травматический пистолет и произвел из него один выстрел в потолок», – рассказал агентству Руслан Галиев.

Суд признал дебошира виновным по статье «Хулиганство, совершенное с применением оружия» и назначил наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года.



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