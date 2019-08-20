Проблемы поэзии и литературы в целом обсудят в Казани в рамках «Чурагуловского тура»

(Казань, 20 августа, «Татар-информ»). Завтра, 21 августа, в рамках традиционного «Чурагуловского тура» в Казани состоится круглый стол, посвященный основным проблемам современной поэзии и литературы. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Обсуждение будет направлено на привлечение внимания молодого поколения к литературе, а также на сохранение культурных традиций Татарстана и Башкортостана. Мероприятие пройдет в здании Всемирного конгресса татар (ул. Карла Маркса, д. 38). Оно начнется в 11 часов.

Традиционный автобусный тур в честь татаро-башкирского поэта-песенника Рамиля Чурагулова проходит уже в 13-й раз. Он проводится в рамках межрегионального сотрудничества между Башкортостаном и Татарстаном и Дней Татарстана в Башкортостане 2019 года при поддержке Постоянного представительства РТ в РБ.

Тур был основан заслуженным деятелем искусств Башкортостана и Татарстана Рамилем Чурагуловым «для укрепления и развития дружеских отношений братских республик». Песни, написанные на слова поэта, исполняются многими известными татарскими и башкирскими артистами, включая Салавата Фатхутдинова, Айдара Галимова и Радика Юльякшина.

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