Четыре пятых госконтрактов в рамках нацпроектов уже заключено в Татарстане

(Казань, 20 августа, «Татар-информ»). В Татарстане в рамках реализации национальных проектов уже заключены 359 государственных контрактов, что составляет 80% от общего их числа. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

При этом глава ведомства Фарид Абдулганиев заверил: «Оставшиеся работы по проведению торгов и заключению государственных контрактов в части реализации мероприятий региональных проектов будут завершены до конца сентября 2019 года».

Всего Татарстан принимает участие в 49 различных федеральных проектах. Достигнуты 48 соглашений о реализации региональных проектов, предусматривающие обязательства по достижению целевых показателей, а также 37 соглашений на предоставление субсидий и других межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Республике будут предоставлены субвенции по пяти направлениям.

За три года в Татарстане на реализацию национальных проектов предполагается направить 53 млрд рублей – 34,8 млрд из федерального бюджета и 18,2 млрд из республиканского (включая 10,8 млрд в рамках соглашений по финансированию и 7,4 млрд дополнительных средств). При этом в текущем году на воплощение в жизнь нацпроектов в РТ будут направлены 24,6 млрд рублей – 17,5 млрд федеральных средств и 7,1 млрд республиканских.

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