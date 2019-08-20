Татар-информ

20 августа 2019, 10:35

Происшествия

За ДТП в Татарстане с тремя пострадавшими гражданин Узбекистана пойдет под суд

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Происшествия

За ДТП в Татарстане с тремя пострадавшими гражданин Узбекистана пойдет под суд

В начале ноября прошлого года на автодороге Казань – Малмыж 41-летний водитель «Лады» вылетел на встречку и протаранил легковушку.

(Казань, 20 августа, «Татар-информ»). За ДТП в Татарстане с тремя пострадавшими 41-летний гражданин Узбекистана пойдет под суд, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«По версии следствия, рано утром 2 ноября прошлого года на автодороге Казань – Малмыж 41-летний гражданин Республики Узбекистан, управляя автомобилем "Лада Гранта", выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Лада" 14-й модели», – уточнил Галиев.

В результате ДТП водитель и двое пассажиров «четырнадцатой» получили многочисленные серьезные травмы.

Водителю «Гранты» были предъявлены обвинения по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Свою вину мужчина полностью признал.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
 

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