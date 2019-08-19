Нурбек Батулла для создания образа Дэрдменда в спектакле обмазался собственной кровью

(Казань, 20 августа, «Татар-информ», Рузиля Мухаметова). Команда творческого объединения «Алиф» представила свою новую работу «Дэрдменд» в Галерее современного искусства ГМИИ РТ. Перед началом импровизационного хореографического спектакля режиссер Туфан Имамутдинов предупредил зрителей о присутствии в спектакле крови и попросил боящихся ее покинуть зал.

Главного героя спектакля сыграл Нурбек Батулла. Для исполнения вокальной партии из Москвы был приглашен Рустам Яваев, обладатель редко встречающегося контратенора (контратенор – мужской голос, по высоте равный женскому контральто, меццо-сопрано или сопрано – прим. Т-и). Стихи Дэрдменда он читал под импровизации ансамбля в составе скрипки, альта и контрабаса. Композитор – Эльмир Низамов.

Вместо бутафорской крови создатели постановки использовали настоящую, причем человеческую. Нурек Батулла во время танца пустил себе кровь и обмазал себя ею. После завершения спектакля перед началом обсуждения работы зрители попросили перепачканного кровью артиста выйти из зала.

Среди присутствующих в зале можно было увидеть писателей Рабита Батуллу и Лирона Хамидуллина, кинорежиссера Фарида Давлетшина, драматурга и режиссера Ильгиза Зайниева, многих казанских журналистов.

Импровизационный спектакль «Дэрдменд» – четвертая по счету экспериментальная работа творческого объединения «Алиф». Первый спектакль этой команды «Алиф» («Зов начала») получил престижную театральную премию «Золотая маска» за лучшую мужскую роль. Позже объединение представило постановки «Шамаиль» и «Аллюки».

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