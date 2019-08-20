Под Нижнекамском заметили черепаху, считавшуюся исчезнувшей в Татарстане

(Казань, 20 августа, «Татар-информ»). У расположенного в окрестностях Нижнекамска озера Каракуль заметили черепаху, которая может относиться к виду, считавшемуся исчезнувшим в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

На прошлой неделе местный житель обнаружил пресмыкающееся, сфотографировал и снял на видео момент его выпуска в озеро. Снимки были отправлены биологам для определения вида рептилии.

Имеющихся данных может оказаться недостаточно для окончательного вердикта, но, согласно предварительным выводам ученых, это была европейская болотная черепаха (Emys orbicularis). Данная пресноводная черепаха из рода болотных черепах долгие годы не фиксировалась в Татарстане и оказалась исключена из Красной Книги РТ 3-го издания в качестве «исчезнувшего вида».

При этом европейская болотная черепаха обитает в таких соседних с Татарстаном регионах России, как Самарская область, республики Башкортостан и Марий Эл.

Госкомитет РТ по биоресурсам обращается к татарстанцам с просьбой: «Если вы видели это животное, сообщите нам в комитет по номеру телефона: 8 (843) 211-68-62 (или пришлите при наличии фото / видео материалы на почту: Yuriy.Pavlov@tatar.ru)».

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