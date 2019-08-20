За кражу двух бутылок алкоголя из чемодана тюменца сотрудники аэропорта «Казань» пойдут под суд

(Казань, 20 августа, «Татар-информ»). За кражу двух бутылок алкоголя из чемодана тюменца двое сотрудников Международного аэропорта «Казань» пойдут под суд. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Казанского ЛУ МВД России на транспорте.

«К транспортным полицейским с заявлением о пропаже личных вещей обратился 28-летний житель Тюмени, который летел рейсом Казань – Москва – Тюмень», – уточнили в управлении.

Мужчина рассказал полицейским, что в Казани сдал в багаж чемодан, в котором находились две бутылки дорогостоящего алкоголя. При получении багажа он обнаружил, что спиртное пропало.

Полицейским удалось быстро установить причастных к преступлению. Ими оказались 21-летний и 38-летний работники воздушной гавани Казани.

Мужчинам предъявлены обвинения по статье «Кража». Если их вина будет доказана, им может грозить до 5 лет лишения свободы.



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