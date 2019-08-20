Скейт-парк, дрон-площадка и новые тротуары: в Набережных Челнах начали благоустраивать парки

(Казань, 20 августа, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В Набережных Челнах начали благоустраивать два городских пространства – парк «Гренада» и парк культуры и отдыха в поселке ГЭС. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в Управлении информационной политики и по связям с общественностью исполкома Автограда.

В частности, в «Гренаде» построят спортивные объекты – скейт-парк, площадки для трюков на велосипеде и скейтборде и взлетно-посадочную площадку для беспилотников, а в парке поселка ГЭС – установят фонари и вымостят тротуары.

«В парке культуры и отдыха будут благоустроены тротуары, появятся МАФы (малые архитектурные формы – прим. Т-и) и освещение. В парке “Гренада“ на проспекте Московский займутся возведением памп-трека, скейт-парка, снейк-рана, байк-рана, дрон-площадки. Будут объединены и обновлены волейбольная и баскетбольная площадки», – объяснили в исполкоме.

Оба проекта прошли публичное обсуждение в марте этого года. Известно, что заказчиком работ является Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана, а генеральным подрядчиком выступает ГУП РТ «Татлизинг».

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