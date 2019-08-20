На М7 в Татарстане автобус насмерть сбил женщину, которая переходила трассу в неположенном месте

(Казань, 20 августа, «Татар-информ»). На трассе М7 в Татарстане автобус насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте, сообщили ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции.

«Накануне в 20.20 на 897-м км автодороги Москва – Уфа в Тюлячинском районе республики 51-летний водитель автобуса "Хайгер", по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на 45-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте», – уточнили в ГИБДД.

Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия.



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