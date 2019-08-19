Очевидцы сняли на видео охваченный огнем автомобиль в Казани

(Казань, 20 августа, «Татар-информ»). Очевидцы сняли на видео охваченный огнем автомобиль «УАЗ» в Казани. Видеоролик с места ЧП разместили на страницах в соцсетях.

Инцидент произошел накануне вечером на улице Тэцевская. На кадрах видно, что у обочины рядом с остановкой общественного транспорта стоит «УАЗ». Водительское и пассажирское места автомобиля охвачены огнем.

Рядом с горящей машиной останавливаются другие авто, водители которых спешат на помощь владельцу «буханки». Что стало причиной возгорания и есть ли пострадавшие, устанавливается.





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