Татар-информ

20 августа 2019, 07:46

Экономика и финансы

К биржевой площадке подключились все районы РТ

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Экономика и финансы

К биржевой площадке подключились все районы РТ

Через систему поддержки местных производителей в течение месяца проведено свыше тысячи торгов.

(Казань, 20 августа, «Татар-информ»). Все муниципальные района РТ подключились к республиканской биржевой площадке, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ. 

Система поддержки продукции татарстанских производителей стремительно набирает обороты. Так, в течение последнего месяцы с помощью нее проведено свыше тысячи торгов. «Рост закупочных процедур составил 383%», — отмечается в сообщении ведомства. 

Количество закупок с момента запуска агрегатора 7 мая 2019 года достигло 1640. На площадке зарегистрировано 181 предприятие.

«Согласно аналитическим данным системы, спрос на продукцию, необходимую местным компаниям, сегодня в Татарстане превышает предложение почти в 2,5 раза. Эта разница — свободные инвестиционные ниши, новые возможности развития для предпринимателей», — передает пресс-служба слова главы Минэкономики РТ Фарида Абдулганиева.

Каталог продукции расширился до 1015 наименований, по количеству размещенных предложений татарстанских товаропроизводителей лидируют Чистопольский (176), Елабужский (119) и Мензелинский (95) районы.

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