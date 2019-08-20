К биржевой площадке подключились все районы РТ

(Казань, 20 августа, «Татар-информ»). Все муниципальные района РТ подключились к республиканской биржевой площадке, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Система поддержки продукции татарстанских производителей стремительно набирает обороты. Так, в течение последнего месяцы с помощью нее проведено свыше тысячи торгов. «Рост закупочных процедур составил 383%», — отмечается в сообщении ведомства.

Количество закупок с момента запуска агрегатора 7 мая 2019 года достигло 1640. На площадке зарегистрировано 181 предприятие.

«Согласно аналитическим данным системы, спрос на продукцию, необходимую местным компаниям, сегодня в Татарстане превышает предложение почти в 2,5 раза. Эта разница — свободные инвестиционные ниши, новые возможности развития для предпринимателей», — передает пресс-служба слова главы Минэкономики РТ Фарида Абдулганиева.

Каталог продукции расширился до 1015 наименований, по количеству размещенных предложений татарстанских товаропроизводителей лидируют Чистопольский (176), Елабужский (119) и Мензелинский (95) районы.

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