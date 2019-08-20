Татар-информ

20 августа 2019, 06:50

Общество

В Казани встретили чемпионов Всемирных игр полицейских и пожарных по хоккею

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Общество

В Казани встретили чемпионов Всемирных игр полицейских и пожарных по хоккею

Фото: Владимир Васильев

Татарстанских победителей встретил на пожарном автомобилей начальник ГУ МЧС России по Татарстану Рафис Хабибуллин.

(Казань, 20 августа, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня ночью в Казань прилетела команда хоккеистов Татарстана, ставшая чемпионом XVIII Всемирных игр полицейских и пожарных в китайском Чэнду. 

Министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ — начальник Главного управления МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин встретил татарстанских чемпионов на пожарном автомобиле — такое обещание он дал команде на случай победы в Китае. 

«Этот чемпионат, со слов наших участников, китайцы провели на уровне олимпиады. Шикарно все было сделано, 50 тыс. человек было на стадионе во время церемонии открытия», — отметил Хабибуллин.

Он подчеркнул особую важность победы над канадцами как в группе, так и в финале: «У нас была сыгранная команда, набравшая немало опыта в чемпионате Ночной хоккейной лиги, ребята постоянно держали себя в форме, еще и психологическая устойчивость у них хорошая».

Хабибуллин уверен, что Казань справится с проведением Всемирных игр полицейских и пожарных, инфраструктура спортивной столицы России это позволяет.

«У нас есть баскетбольные, волейбольные, хоккейные центры, футбольные стадионы. Да и наши команды все играют на высшем уровне. После Универсиады, чемпионатов мира по водным видам спорта и футболу Казани ничего не стоит провести такие игры. Другое дело, что не так просто заполучить эти игры, слишком много желающих», — рассказал министр.

Во всемирных играх разрешается выступать не только сборным командам, но и представителям отдельных городов и клубов. «В последних играх на хоккейный турнир заявлена была только одна команда из России — это наша команда „Динамо-МЧС“ (Татарстан)», — пояснил первый заместитель председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ Салават Гайсин.

Нынешняя команда является преемницей «Динамо-МВД», которая уже дважды становилась победителем всемирных игр — в 2011 и 2013 годах, рассказал зампредседателя ОГО ФСО «Динамо» РТ, вице-президент Федерации хоккея РТ Андрей Рябов. 

«До этого с 1998 года ни одна из команд, выступавшая под флагом России, ни разу не выходила даже из группы. В нынешнем году команда сформирована на базе МЧС по РТ. В составе только динамовцы, как молодые сотрудники МЧС, так и ветераны республиканского хоккея, имеющие богатый опыт выступлений за команды мастеров», — отметил вице-президент федерации.

Говоря о нынешнем составе, Рябов отметил, что костяк команды составляют молодые, амбициозные ребята без серьезного международного опыта.

«Это совершенно новая команда, в ней нет ни одного прежнего чемпиона. Наверное, поэтому первый матч с канадцами в группе сложился очень драматично — соперник был сверхуверен в своем успехе. Мы еле-еле сравняли счет. А на последней минуте забросили рещающую шайбу. Понятно, что на финал канадцы вышли сверхмотивированными. Но результат (наша победа 5:1) дорогого стоит. Наша команда по ходу турнира прибавляла, прежде всего, в уверенности. Спасибо нашему президенту, который поверил в команду, помог с финансированием», — прокомментировал Рябов.

Сами триумфаторы прибыли в Казань в 2 часа ночи и были немало смущены плотными рядами встречающих их журналистов и коллег из МЧС.

Капитан «Динамо-МЧС», обладатель Кубка Братины в составе альметьевского «Нефтяника» Алексей Ермолаев признался, что команде было «очень приятно» по ходу турнира обыграть основных конкурентов из «Монреаля».

Он отметил, что канадцы достойно приняли свое поражение в финале: «После победы мы поговорили, обменялись клюшками, по-дружески пообщались. Все-таки остальные наши соперники уступали в классе канадцам».

Один из тренеров, чемпион России 1998 года в составе казанского ХК «Ак Барса» Роман Баранов честно признался, что побеждать в роли тренера сложнее, поскольку переживаешь за всю команда. 

«Что касается канадцев, то это реально сильная команда, за которую играли бывшие хоккеисты клубов НХЛ. Через 4 года всемирные игры пройдут в Ванкувере, вот там будет сложно повторить свой успех, проще будет, думаю, сыграть через 2 года на играх в Нидерландах», — поделился своими мыслями Баранов.

Всего в хоккейном турнире в Чэнду участвовало восемь команд, разбитых на две подгруппы. В высшем дивизионе сыграли «Динамо-МЧС» (Татарстан, Россия), «Монреаль» (Канада) и сборные Финляндии и Франции. В матчах на групповом этапе татарстанцы победили всех своих соперников. В полуфинале татарстанцы со счетом 13:0 разгромили французских хоккеистов. В решающем поединке россияне взяли верх над своим главным и традиционным соперником — канадскими хоккеистами — 5:1.

Напомним, что титул чемпионов Всемирных игр полицейских и пожарных также завоевала татарстанская волейбольная команда «Динамо».

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