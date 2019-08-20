IT-парк Набережных Челнов в сентябре проведет конкурс стартапов и выберет новых резидентов

(Казань, 20 августа, «Татар-информ»). IT-парк Набережных Челнов проведет 36-й отбор стартапов в Бизнес-инкубатор в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба IT-парка.

«Бизнес-инкубатор — это площадка для поддержки перспективных IT-стартапов и дальнейшего их продвижения на внешний рынок. Уже 7 лет Бизнес-инкубатор ИТ-парка способствует популяризации технологического бизнеса и создает благоприятные условия для эффективной предпринимательской, проектной и инновационной деятельности. Заявиться на отбор могут любые технологические проекты вне зависимости от стадии развития: от уровня идеи до выхода на международный рынок», — сказано в сообщении.

К участию в конкурсе приглашаются авторы проектов из Набережных Челнов и не только. Ранее интерес к развитию в Бизнес-инкубаторе проявляли предприниматели из Уфы, Ижевска, Перми, Самары, Уфы, Челябинска и других городов.

Отбор пройдет 7 и 8 сентября. В первый день участники познакомятся с экспертами, станут участниками мастер-классов. Во второй день пройдут финальные презентации и определятся победители отбора, которые станут новыми резидентами.



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